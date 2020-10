Miriam Leone, la scollatura accende le fantasie dei fan: “E se vuoi la spegni” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Miriam Leone protagonista su Instagram: una fan page dell’attrice pubblica una foto che scatena i follower, anche con commenti ironici Protagonista del web attraverso la sua pagina ufficiale, l’attrice non smette di creare consensi anche attraverso le sue fan page di Instagram. Una di queste è molto attiva, e segue la bellezza siciliana in ogni … L'articolo Miriam Leone, la scollatura accende le fantasie dei fan: “E se vuoi la spegni” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 ottobre 2020)protagonista su Instagram: una fan page dell’attrice pubblica una foto che scatena i follower, anche con commenti ironici Protagonista del web attraverso la sua pagina ufficiale, l’attrice non smette di creare consensi anche attraverso le sue fan page di Instagram. Una di queste è molto attiva, e segue la bellezza siciliana in ogni … L'articolo, laledei fan: “E sela spegni” proviene da leggilo.org.

LaSoraCamilla_ : @em_bioh Eh, io amo donne come Dua Lipa e Miriam Leone, non posso che essere team Mamamoo ?? - jean_gasperi73 : Io quando Miriam Leone guarda in camera in primo piano e dice 'e sei vuoi la spegni' non capisco più un cazzo. Alt… - gabrighibo : RT @letsrockandsurf: Prima le critiche alle sopracciglia di Miriam Leone, ora all’Incontrada. Che questi fenomeni avessero dei canoni estet… - LoScomodo_ : Questa critica alla #Incontrada mi ricorda quella per le sopracciglia di Miriam #Leone Assolutamente ingiustificata… - CIAfra73 : RT @dumurin: @CIAfra73 si svegliassero a chiamare Yaman in una fiction italiana in target e metterlo in coppia con Megan Montaner o Anna Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone Riconoscete questa bimba? Oggi un’attrice bellissima ed ex Miss Italia LettoQuotidiano Riconoscete questa bimba? Oggi un’attrice bellissima ed ex Miss Italia

Riconoscete questa bimba in foto? Oggi è una delle attrici più amate e seguite del piccolo schermo e la Miss più bella di sempre ...

Prima di diventare la più bella d’Italia era così: di chi si tratta?

La bella bambina immortalata in questa foto oggi ha 35 anni ed è un'attrice famosa con alle spalle una vittoria a Miss Italia.

Riconoscete questa bimba in foto? Oggi è una delle attrici più amate e seguite del piccolo schermo e la Miss più bella di sempre ...La bella bambina immortalata in questa foto oggi ha 35 anni ed è un'attrice famosa con alle spalle una vittoria a Miss Italia.