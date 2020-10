Milan, Ibrahimovic sempre presente: chat con i compagni e allenamenti casalinghi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic sta affrontando la quarantena dopo aver contratto il coronavirus. L'attaccante del Milan è in attesa dell’esito dei tamponi effettuati in queste ore per sapere se e quando poter recuperare per tornare in campo con la squadra. In caso di doppio esito negativo, lo svedese potrà fare ritorno con la squadra anche se, almeno idealmente, non l'ha mai abbandonata.Ibrahimovic sempre presentecaption id="attachment 995409" align="alignnone" width="590" Ibrahimovic (getty images)/captionUno dei segreti di questo Milan vincente, potrebbe essere proprio lo spirito di squadra creatosi anche grazie a Ibrahimovic. Lo svedese, come scrive Tuttosport, si sta allenando a casa sua in zona Porta Nuova e non vede l'ora di tornare ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Zlatansta affrontando la quarantena dopo aver contratto il coronavirus. L'attaccante delè in attesa dell’esito dei tamponi effettuati in queste ore per sapere se e quando poter recuperare per tornare in campo con la squadra. In caso di doppio esito negativo, lo svedese potrà fare ritorno con la squadra anche se, almeno idealmente, non l'ha mai abbandonata.caption id="attachment 995409" align="alignnone" width="590"(getty images)/captionUno dei segreti di questovincente, potrebbe essere proprio lo spirito di squadra creatosi anche grazie a. Lo svedese, come scrive Tuttosport, si sta allenando a casa sua in zona Porta Nuova e non vede l'ora di tornare ...

