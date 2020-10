Mercato Juve, svolta Dybala: fissata la data per il rinnovo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Archiviata la non buona prestazione fornita contro la Roma domenica sera, la Juventus si avvia a disputare un altro posticipo di lusso, questa volta all’Allianz Stadium contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Giunti ormai a giovedì, si inizia ad ipotizzare la formazione bianconera che scenderà in campo contro i partenopei e non sono da escludere parecchi cambiamenti dopo il match dell’Olimpico. In avanti potrebbe trovare una maglia da titolare anche Paulo Dybala, al rientro dopo l’infortunio patito ad agosto nella gara degli ottavi di Champions League contro il Lione. La sua collocazione tattica sarebbe ancora tutta da decifrare ed il neo allenatore della Juventus, Pirlo, lo starebbe catechizzando sui movimenti da effettuare all’interno del suo scacchiere ideale. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Archiviata la non buona prestazione fornita contro la Roma domenica sera, lantus si avvia a disputare un altro posticipo di lusso, questa volta all’Allianz Stadium contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Giunti ormai a giovedì, si inizia ad ipotizzare la formazione bianconera che scenderà in campo contro i partenopei e non sono da escludere parecchi cambiamenti dopo il match dell’Olimpico. In avanti potrebbe trovare una maglia da titolare anche Paulo, al rientro dopo l’infortunio patito ad agosto nella gara degli ottavi di Champions League contro il Lione. La sua collocazione tattica sarebbe ancora tutta da decifrare ed il neo allenatore dellantus, Pirlo, lo starebbe catechizzando sui movimenti da effettuare all’interno del suo scacchiere ideale. LEGGI ANCHE: ...

