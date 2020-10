Lazio, è arrivato Andreas Pereira: venerdì le visite mediche (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - È arrivato nella Capitale, con un volo privato atterrato a Ciampino, l'ultimo colpo del calciomercato della Lazio : Andreas Pereira . Il centrocampista, di proprietà del Manchester United, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - Ènella Capitale, con un volo privato atterrato a Ciampino, l'ultimo colpo del calciomercato della. Il centrocampista, di proprietà del Manchester United, ...

vincenzocanuzzi : RT @ValerioCanuzzi: Andreas #Pereira è arrivato a Ciampino. Domani mattina sosterrà le visite mediche in @ClinicaPaideia, per poi iniziare… - sportli26181512 : #Lazio, è arrivato Andreas Pereira: venerdì le visite mediche: Nel tardo pomeriggio il centrocampista è sbarcato a… - ValerioCanuzzi : Andreas #Pereira è arrivato a Ciampino. Domani mattina sosterrà le visite mediche in @ClinicaPaideia, per poi inizi… - Gia_Chiuchiolo : #Lazio, Andreas #Pereira è arrivato a Roma. Per @DiMarzio - CampoFattore : #Calciomercato #SerieA #Roma: l'entourage di Mayoral è arrivato a Trigoria #Napoli: è fatta per Younes all'Eintra… -