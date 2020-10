Imprenditore italiano in barcone dalla Tunisia a Lampedusa (Di giovedì 1 ottobre 2020) . Aperta un’indagine dalla Procura per accertare meglio la vicenda. ROMA – . Non si tratta della trama di Tolo Tolo, film campione di incassi di Checco Zalone, ma della storia di un nostro connazionale che ha deciso di fuggire dal Paese che lo ha accolto diversi anni fa per i problemi con il fisco. E il ritorno in Italia è avvenuto con una traversata in mare. Una vicenda che ha diversi punti da chiarire. La polizia sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per capire come mai l’uomo ha deciso di scegliere di rischiare la vita su un barcone, invece di prendere un mezzo più sicuro. “Sono italiano, ecco i miei documenti” L’Imprenditore italiano è arrivato a Lampedusa il 20 settembre 2020 ed è stato ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) . Aperta un’indagineProcura per accertare meglio la vicenda. ROMA – . Non si tratta della trama di Tolo Tolo, film campione di incassi di Checco Zalone, ma della storia di un nostro connazionale che ha deciso di fuggire dal Paese che lo ha accolto diversi anni fa per i problemi con il fisco. E il ritorno in Italia è avvenuto con una traversata in mare. Una vicenda che ha diversi punti da chiarire. La polizia sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per capire come mai l’uomo ha deciso di scegliere di rischiare la vita su un, invece di prendere un mezzo più sicuro. “Sono, ecco i miei documenti” L’è arrivato ail 20 settembre 2020 ed è stato ...

