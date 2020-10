Hong Kong, proteste durante la festa nazionale cinese: decine di arresti (Di giovedì 1 ottobre 2020) proteste ad Hong Kong. Nella giornata di oggi, decine di persone sono state arrestate nel quartiere dello shopping. La polizia ha spiegato il motivo Continua ad essere un periodo decisamente non semplice per Hong Kong, alle prese con numerose proteste da ormai diverso tempo. Dopo il momentaneo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, i manifestanti sono … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)ad. Nella giornata di oggi,di persone sono state arrestate nel quartiere dello shopping. La polizia ha spiegato il motivo Continua ad essere un periodo decisamente non semplice per, alle prese con numeroseda ormai diverso tempo. Dopo il momentaneo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, i maninti sono … L'articolo proviene da .

matteosalvinimi : LA VOCE DELLA VIROLOGA FUGGITA DA HONG KONG: 'VIRUS RILASCIATO DA UN LABORATORIO CONTROLLATO DAL PARTITO COMUNISTA… - Piu_Europa : ???? #FREEHONGKONG???? ??Sit-In di #PiuEuropa oggi davanti Montecitorio per ricordare la battaglia di @joshuawongcf per… - Corriere : L'attivista Joshua Wong arrestato (ancora) a Hong Kong. Lui: «Non mi arrendo» - FrancyontheMoon : RT @MMmarco0: 25 Gennaio 2020 L'Università di Hong Kong in un articolo su The Lancet avverte il mondo :'gli asintomatici sono contagiosi q… - Primatonazi : @ambraschilliro @OTcaUcap23PTd25 @matteosalvinimi Ma il tizio non ha nemmeno usato google... just fake news. La sup… -