Firenze. Parco delle Cascine: restaurato il monumento all’Indiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Torna all’originario splendore il monumento all’Indiano al Parco delle Cascine, vicino al viadotto omonimo. Un intervento partito prima dell’emergenza Covid e poi interrotto a causa del blocco imposto ai lavori, ma che ora è arrivato a conclusione. I lavori sono stati diretti dal Servizio Belle arti del Comune per un investimento di 240mila euro. Per l’assessore ai lavori pubblici si tratta di un restauro importante sia dal punto di vista monumentale che del contesto nel quale l’opera si inserisce, per riportare all’originaria bellezza un simbolo del Parco delle Cascine, il monumento all’Indiano. L’assessore ha ricordato che dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, i lavori sono ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 ottobre 2020) Torna all’originario splendore ilall’Indiano al, vicino al viadotto omonimo. Un intervento partito prima dell’emergenza Covid e poi interrotto a causa del blocco imposto ai lavori, ma che ora è arrivato a conclusione. I lavori sono stati diretti dal Servizio Belle arti del Comune per un investimento di 240mila euro. Per l’assessore ai lavori pubblici si tratta di un restauro importante sia dal punto di vista monumentale che del contesto nel quale l’opera si inserisce, per riportare all’originaria bellezza un simbolo del, ilall’Indiano. L’assessore ha ricordato che dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, i lavori sono ...

Angela23763271 : RT @DarioNardella: Grazie a #donaunalbero babbo Domenico ha regalato a sua figlia una quercia per ricordare il nonno Nino. L’albero, ora ne… - TricomiF : RT @DarioNardella: Grazie a #donaunalbero babbo Domenico ha regalato a sua figlia una quercia per ricordare il nonno Nino. L’albero, ora ne… - DarioNardella : Grazie a #donaunalbero babbo Domenico ha regalato a sua figlia una quercia per ricordare il nonno Nino. L’albero, o… - Ecorinascimento : OTTOBRE AL PARCO D'ARTE PAZZAGLI A FIRENZE.Visite guidate, eventi per grandi e piccoli, area gioco per bambini. Pr… - Uispress : RT @UispNazionale: Domenica #4ottobre i #Mondialiantirazzisti @uispfirenze al Parco delle Cascine di Firenze. In programma tornei di calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Parco Firenze, il parco salvato nel nome di Chico Mendes: compie 20 anni l'oasi di San Donnino La Repubblica Firenze.it Trenitalia, “La Freccia” di ottobre omaggia Rodari e i Tesori d’Italia

(Teleborsa) – Viaggia ad Alta Velocità la Freccia di ottobre sui binari della fantasia con Gianni Rodari, tra la Capitale d’Italia e il capitale dell’Italia: arte, cultura, natura e, questo ...

FS, "La Freccia" di ottobre omaggia Rodari e i Tesori d'Italia

(Teleborsa) - Viaggia ad Alta Velocità la Freccia di ottobre sui binari della fantasia con Gianni Rodari, tra la Capitale d’Italia e il capitale dell’Italia: arte, cultura, natura e, questo mese, la 1 ...

(Teleborsa) – Viaggia ad Alta Velocità la Freccia di ottobre sui binari della fantasia con Gianni Rodari, tra la Capitale d’Italia e il capitale dell’Italia: arte, cultura, natura e, questo ...(Teleborsa) - Viaggia ad Alta Velocità la Freccia di ottobre sui binari della fantasia con Gianni Rodari, tra la Capitale d’Italia e il capitale dell’Italia: arte, cultura, natura e, questo mese, la 1 ...