Emergenza per maltempo, De Luca jr scrive al Capo della Protezione Civile (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Così come si era impegnato a fare nei giorni scorsi, il deputato salernitano Piero De Luca ha scritto questa mattina al Capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli sostenendo la richiesta di stato di Emergenza per calamità naturale nei territori della Regione Campania investiti nei giorni scorsi da una eccezionale e violenta ondata di maltempo. “Salerno, Sarno, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Quarto, Monteforte Irpino e Moschiano, questi i Comuni maggiormente colpiti da abbondanti piogge e fortissime raffiche di vento che hanno generato gravissimi danni alle nostre comunità – ha scritto il parlamentare del Pd, primogenito del presidente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Così come si era impegnato a fare nei giorni scorsi, il deputato salernitano Piero Deha scritto questa mattina aldel dipartimento, Angelo Borrelli sostenendo la richiesta di stato diper calamità naturale nei territoriRegione Campania investiti nei giorni scorsi da una eccezionale e violenta ondata di. “Salerno, Sarno, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Quarto, Monteforte Irpino e Moschiano, questi i Comuni maggiormente colpiti da abbondanti piogge e fortissime raffiche di vento che hanno generato gravissimi danni alle nostre comunità – ha scritto il parlamentare del Pd, primogenito del presidente ...

