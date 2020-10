De Micheli | Revoca più vicina Soci Atlantia verso la class action

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 1 ottobre 2020)della concessione per Autostrade. questa volta non si tratta di indiscrezioni, ma è la stessa titolare del ministero che assegna la concessione e cioè quello dei trasporti a pronunciare la parola. Lasulla concessione ad Aspi è; probabile? "Credo di sì”, ha affermato oggi il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola derispondendo ad una domanda a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, in merito allo stallo nella trattativa frae Cdp. Un argomento su cui in mattinata era intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte confermando i rumors su un aggiornamento tecnico fra i ministri competenti ieri sera e rimandando ...