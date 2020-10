Coronavirus, balzo dei nuovi contagi in Italia: +2.548, l'aumento più alto dal 24 aprile (Di giovedì 1 ottobre 2020) balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco pi alto dal 24 aprile,... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 1 ottobre 2020)improvviso deicasi di Covid in: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29, esecco pidal 24,...

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - MovArtCinecitta : '#Coronavirus, il bollettino di oggi, #1ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548. I morti sono 24' Tweet muto,… - AngeloR54671811 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - Zampaglion : RT @laltrodiego: TITOLO PANICO: 'c'è stato un balzo improvviso nei contagi di #COVID19 in Italia. Mai un dato così negativo nelle infezioni… - Patrizia0758 : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548. I morti sono 24 -