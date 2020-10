Coronavirus: a Milano città 110 positivi in 24 ore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Tra le province della Lombardia, secondo i dati della Regione, Milano conta 168 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di cui 110 a Milano città. La seconda città per nuovi positivi è sempre Varese (39), seguita da Brescia (25) e Monza (22). A Bergamo sono stati rilevati 18 positivi al Covid19, a Como 9, a Cremona 1, a Lecco 1, a Lodi 8, a Mantova 5 e a Pavia 20. Un solo caso a Sondrio. Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott. (Adnkronos) - Tra le province della Lombardia, secondo i dati della Regione,conta 168 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di cui 110 acittà. La seconda città per nuoviè sempre Varese (39), seguita da Brescia (25) e Monza (22). A Bergamo sono stati rilevati 18al Covid19, a Como 9, a Cremona 1, a Lecco 1, a Lodi 8, a Mantova 5 e a Pavia 20. Un solo caso a Sondrio.

