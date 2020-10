Champions Juventus, Nedved: “Una sfida nella sfida” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il completamento del sorteggio valido per i giorni di Champions League. I bianconeri condivideranno il Girone G con Barcellona (SPA), Dynamo Kiev (Ucr), Ferencváros (UNG). Champions: le parole di Nedved “Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un’altra sfida nella sfida. Leggi anche:Juventus, da Paratici nessuna smentita anzi! Parole che sanno di conferma La Dinamo Kiev è una ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pavel, vice-presidente della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il completamento del sorteggio valido per i giorni diLeague. I bianconeri condivideranno il Girone G con Barcellona (SPA), Dynamo Kiev (Ucr), Ferencváros (UNG).: le parole di“Quella con il Barcellona sarà una grandee sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un’altra. Leggi anche:, da Paratici nessuna smentita anzi! Parole che sanno di conferma La Dinamo Kiev è una ...

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS, BARCELLONA UNICO AVVERSARIO DI LIVELLO – E’ una Juve fortunata, quella delle urne di Ginevra. I sorteggi di Champions League, che regalano alle italiane ...

La Juve non può permettersi di non vincere il campionato e di uscire presto in Champions League. Lì dovrà mostrare capacità di gestione. Elmas o Politano per sostituire Insigne? In questa partita ...

