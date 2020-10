Caso Yara, la sorella di Massimo Bossetti cambia cognome (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laura Bossetti ha deciso che vuole voltare pagina: non vuole più essere la sorella di Massimo Bossetti, con tutto ciò che ne comporta. La donna ha confidato al settimanale Oggi di non avere più rapporti con il fratello e di voler prendere le distanze da una delle storie di cronaca italiana più efferate degli ultimi decenni. Chi è Laura Bossetti In passato tra fratello e sorella (gemelli per nascita, i due sono stati cresciuti dalla madre Ester Arzuffi ed il marito) ci sono stati motivi di acredine. Nello specifico Laura Bossetti aveva addossato a Bossetti la responsabilità del crollo emotivo dei suoi genitori, ed addirittura della loro morte: “Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lauraha deciso che vuole voltare pagina: non vuole più essere ladi, con tutto ciò che ne comporta. La donna ha confidato al settimanale Oggi di non avere più rapporti con il fratello e di voler prendere le distanze da una delle storie di cronaca italiana più efferate degli ultimi decenni. Chi è LauraIn passato tra fratello e(gemelli per nascita, i due sono stati cresciuti dalla madre Ester Arzuffi ed il marito) ci sono stati motivi di acredine. Nello specifico Lauraaveva addossato ala responsabilità del crollo emotivo dei suoi genitori, ed addirittura della loro morte: “Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che ...

In passato tra fratello e sorella (gemelli per nascita, i due sono stati cresciuti dalla madre Ester Arzuffi ed il marito) ci sono stati motivi di acredine. Nello specifico Laura Bossetti aveva ...

“Voglio lasciarmi il passato alle spalle: cambio cognome”. Lo ha detto, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’, Laura Bossetti, sorella gemella di Massimo Giuseppe Bosse ...

"Voglio lasciarmi il passato alle spalle: cambio cognome". Lo ha detto, in un'intervista al settimanale 'Oggi', Laura Bossetti, sorella gemella di Massimo Giuseppe Bosse ...