Bologna | Donsah saluta | va in prestito al Rizespor

Bologna, 1 ottobre 2020 – Importanti novità di mercato in casa Bologna: sul fronte uscite salutano Casteldebole Godfred Donsah e Alex Cossalter. Il centrocampista ghanese, dopo essere salito in ritiro ...

