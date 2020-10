A settembre immatricolazioni auto in crescita (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - A settembre la Motorizzazione ha immatricolato 156.132 autovetture, con una variazione di +9,54% rispetto a settembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 142.532. Nello ... Leggi su gazzettadiparma (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Ala Motorizzazione ha immatricolato 156.132vetture, con una variazione di +9,54% rispetto a2019, durante il quale ne furono immatricolate 142.532. Nello ...

Prima crescita nel 2020 per il mercato delle quattro ruote italiano, bene anche FCA che registra valori positivi per quanto riguarda le immatricolazioni ...

L'effetto positivo degli incentivi si è fatto decisamente sentire a settembre. Nel mese appena concluso, infatti, il mercato auto Italia 2020 ha chiuso con un + 9,5% rispetto allo stesso periodo dell' ...

