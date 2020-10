5 errori da NON fare al lavoro per essere professionali (secondo i capi) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il posto di lavoro è spesso un luogo pericoloso. Ci sono i colleghi da una parte e i capi dall’altra. Con entrambi ci si relaziona in modo diverso. Ad esempio, non ci sogneremo mai di fare una richiesta al capo usando lo stesso tono che si usa con i colleghi, né tanto meno assecondare le richieste dei nostri colleghi come si farebbe con il nostro capo. Le gerarchie, tranne qualche caso illuminato, appiattiscono i buoni propositi e amplificano disparità e rivalità. Certo, è pericoloso e spesso inappropriato concepire il posto di lavoro come una sorta di arena dove i capi sono impossibili e i colleghi faine pronte a spolparvi. Con le dovute eccezioni basta conoscere le regole del gioco e applicarle al meglio per evitare situazioni spiacevoli ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il posto diè spesso un luogo pericoloso. Ci sono i colleghi da una parte e idall’altra. Con entrambi ci si relaziona in modo diverso. Ad esempio, non ci sogneremo mai diuna richiesta al capo usando lo stesso tono che si usa con i colleghi, né tanto meno assecondare le richieste dei nostri colleghi come sibbe con il nostro capo. Le gerarchie, tranne qualche caso illuminato, appiattiscono i buoni propositi e amplificano disparità e rivalità. Certo, è pericoloso e spesso inappropriato concepire il posto dicome una sorta di arena dove isono impossibili e i colleghi faine pronte a spolparvi. Con le dovute eccezioni basta conoscere le regole del gioco e applicarle al meglio per evitare situazioni spiacevoli ...

Confindustria : La ripresa ???? del 2015-2017 l’abbiamo fatta noi imprenditori. Nel 2019 la crisi è dovuta non solo al ritorno al pro… - FBiasin : L’#Inter ha fatto il salto di qualità. E non è una questione di gioco (anche a #Benevento gli errori non sono manca… - Ettore_Rosato : Assemblea annuale di .@Confindustria.Richieste chiare: utilizzare i finanziamenti concessi dal #Mes,riattivare il p… - BrilloNic : RT @valy_s: Dunque... 14 tesserati del #Genoa sono positivi. Massimo #Galli parla espressamente di “probabile errore di laboratorio”. E ci… - tafazzi_69 : @RobertoArduini1 Non è questione di doppio impegno. Siamo solo alla seconda giornata. Gravissimi errori in difesa,… -