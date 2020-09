Serie A verso lo stop. Zampa: “Protocolli parlano chiaro, campionato va sospeso” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Appena ripartita dopo i mesi di stop per l’emergenza coronavirus, la Serie A rischia di fermarsi di nuovo. “I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di Serie A deve essere sospeso“, afferma convinta il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital intervenuta sul caso dei 14 giocatori positivi del Genoa dopo la partita disputata al San Paolo con il Napoli. “Quando c’è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato – sostiene l’esponente del Pd – i positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Appena ripartita dopo i mesi diper l’emergenza coronavirus, laA rischia di fermarsi di nuovo. “I protocolli che abbiamo sottoscritto, ildiA deve essere sospeso“, afferma convinta il sottosegretario alla Salute Sandra, ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital intervenuta sul caso dei 14 giocatori positivi del Genoa dopo la partita disputata al San Paolo con il Napoli. “Quando c’è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il– sostiene l’esponente del Pd – i positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche ...

