Serie A, Benevento-Inter 2-5 e Udinese-Spezia 0-2. Lazio-Atalanta alle 20.45 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sale nel mondo del calcio l'ansia per i contagi Covid , intanto questa sera si giocano i recuperi della prima giornata. Match chiave perché offriranno un quadro più completo della situazione e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sale nel mondo del calcio l'ansia per i contagi Covid , intanto questa sera si giocano i recuperi della prima giornata. Match chiave perché offriranno un quadro più completo della situazione e ...

Inter : ??? | MATCH REPORT Gol, traverse, occasioni: il racconto di #BeneventoInter minuto per minuto! ?? #FORZAINTER ???? - SkySport : BENEVENTO-INTER 2-5 Risultato finale ? ? #Lukaku (1’) ? #Gagliardini (25’) ? #Lukaku (28’) ? #Caprari (34’) ?… - Gazzetta_it : Gol! Benevento - Inter 0-2, rete di Gagliardini R. (INT) - ParmaLiveTweet : Serie A, Galabinov regala allo Spezia la prima vittoria. Inter ok a Benevento - laziopress : SERIE A | L’Inter cala la cinquina a Benevento. Primi tre punti per lo Spezia che sbanca Udine -