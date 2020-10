Probabili formazioni Serie A – Si giocano i recuperi | turnover per Conte | dentro Skriniar e Vidal

(Di mercoledì 30 settembre 2020)A – Sidella prima giornata diA. Alle 18 Benevento-Inter e Udinese-Spezia, in serata c’è il big match Lazio-Atalanta. Qualche cambio d’obbligo visto che nel weekend si torna in campo. L’Inter cerca il bis, dopo il successo nel finale contro la Fiorentina. Il Benevento vuole confermare l’ottima impressione della gara contro la Samp. Udinese e Spezia cercano riscatto. Lazio e Atalanta vogliono volare in testa. Ledelle tre partite. Benevento-Inter BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiatterella, Dabo; Insigne, Lapadula, Sau. INTER (3-5-2): Handanovic;, de Vrij, Bastoni; ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Corriere dello Sport

Tre punti per cancellare l’esordio deludente che ha visto l’Udinese battuta per 1-0 sul campo del Verona e lo Spezia, formazione neopromossa in Serie A, sconfitta per 4-1 per mano del Sassuolo. Due sq ...UDINE - Udinese e Spezia cercano i primi punti in questo campionato nel recupero della partita della prima giornata di Serie A. Le due squadre, infatti, sono ferme a zero punti nella classifica del ma ...