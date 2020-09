Positivi in serie A, Zampa: “Protocollo va rivisto”. Pregliasco: “Stop ora di 14 giorni per non fermarsi poi, con calcio vediamo problema asintomatici” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Un chiarimento con il ministro Spdafora? Credo che lui abbia parlato senza sentire quello che io poco dopo ho detto, rendendomi conto che le mie parole erano in parte fraintese”. Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta al ‘Festival delle città’ in corso a Roma, rivendica la bontà delle sue affermazioni dopo la situazione in casa del Genoa, con la Positività di alcuni giocatori, che rischia di coinvolgere anche altre squadre di serie A, nonostante le buone notizie arrivate oggi da Napoli. “Io ho detto che il protocollo va rispettato – specifica il sottosegretario – ma nel protocollo non ci sono riferimenti a cosa si farà del campionato. Si dice che i giocatori contagiati e Positivi non possono giocare, ma è evidente che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Un chiarimento con il ministro Spdafora? Credo che lui abbia parlato senza sentire quello che io poco dopo ho detto, rendendomi conto che le mie parole erano in parte fraintese”. Il sottosegretario alla Salute, Sandra, intervenuta al ‘Festival delle città’ in corso a Roma, rivendica la bontà delle sue affermazioni dopo la situazione in casa del Genoa, con latà di alcuni giocatori, che rischia di coinvolgere anche altre squadre diA, nonostante le buone notizie arrivate oggi da Napoli. “Io ho detto che il protocollo va rispettato – specifica il sottosegretario – ma nel protocollo non ci sono riferimenti a cosa si farà del campionato. Si dice che i giocatori contagiati enon possono giocare, ma è evidente che ...

