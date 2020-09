Ordigno bellico ritrovato in centro a Roma: isolata la zona (Di mercoledì 30 settembre 2020) commenta ritrovato un piccolo Ordigno bellico, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, in via dei Cappellari, a due passi da Campo de' Fiori, nel centro storico di Roma. L'Ordigno, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) commentaun piccolo, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, in via dei Cappellari, a due passi da Campo de' Fiori, nelstorico di. L', ...

