Ondata di proteste in India | ' giustizia per vittima stupro'

(ANSA) - NEW DELHI, 01 OTT - Ondata di proteste in tutta l'India, con studenti e organizzazioni di donne che manifestano con lo slogan "giustizia per vittima di Hathras", la diciannovenne Dalit ...

Ondata di proteste in India

