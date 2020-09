Mike Pompeo avverte Conte: «Pechino ha scopi strategici in Italia». E sulla Cina è scontro col Vaticano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è arrivato a Roma e ha avuto un incontro di circa un’ora con il premier Giuseppe Conte e poi ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Tanti i dossier sul tavolo, dalla lotta alla pandemia di coronavirus alla Libia, ma in primissimo piano c’è la partita del 5G che tanto sta a cuore all’amministrazione Usa. Questa mattina il segretario di Stato Usa ha preso parte ad un convegno sulla libertà religiosa organizzato all’hotel Excelsior dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede. In quest’occasione ha incontrato il responsabile Vaticano dei Rapporti con gli Stati, monsignor Richard Gallagher, prima di un colloquio giovedì con il segretario di Stato Pietro Parolin. Mike ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato americano,, è arrivato a Roma e ha avuto un incontro di circa un’ora con il premier Giuseppee poi ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Tanti i dossier sul tavolo, dalla lotta alla pandemia di coronavirus alla Libia, ma in primissimo piano c’è la partita del 5G che tanto sta a cuore all’amministrazione Usa. Questa mattina il segretario di Stato Usa ha preso parte ad un convegnolibertà religiosa organizzato all’hotel Excelsior dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede. In quest’occasione ha incontrato il responsabiledei Rapporti con gli Stati, monsignor Richard Gallagher, prima di un colloquio giovedì con il segretario di Stato Pietro Parolin....

