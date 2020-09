La lezione dell'Atalanta allo Stadio Olimpico. Lazio surclassata 4-1 (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini impone una severa lezione alla Lazio di Simone Inzaghi vincendo allo Stadio Olimpico con il punteggio di 4-1. Per i bergamaschi a segno i due esterni, Gosens e Hateboer, e il 'Papu' Gomez, autore di una pregevolissima doppietta. La rete illusoria dei biancocelesti, arrivata quando il punteggio era già sullo 0-3, è stata messa a segno da Caicedo, in campo dal primo minuto al posto di Correa infortunatosi durante il riscaldamento. La squadra orobica, vincendo il recupero della prima giornata, si conferma come una delle squadre più temibili del campionato con ambizioni di alta, se non altissima, classifica. Dopo il successo contro il Torino è arrivato infatti il ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - L'di Gian Piero Gasperini impone una severaalladi Simone Inzaghi vincendocon il punteggio di 4-1. Per i bergamaschi a segno i due esterni, Gosens e Hateboer, e il 'Papu' Gomez, autore di una pregevolissima doppietta. La rete illusoria dei biancocelesti, arrivata quando il punteggio era già sullo 0-3, è stata messa a segno da Caicedo, in campo dal primo minuto al posto di Correa infortunatosi durante il riscaldamento. La squadra orobica, vincendo il recuperoa prima giornata, si conferma come unae squadre più temibili del campionato con ambizioni di alta, se non altissima, classifica. Dopo il successo contro il Torino è arrivato infatti il ...

Ultime Notizie dalla rete : lezione dell La lezione dell'Atalanta allo Stadio Olimpico. Lazio surclassata 4-1 AGI - Agenzia Giornalistica Italia MELEGNANO Positiva studentessa dell’Afol, in quarantena una classe di 20 studenti

Con la studentessa al centro di formazione professionale dell’Afol in piazza Bianchi, arriva un caso di Covid nelle scuole di Melegnano, dove una classe di una ventina di ragazzi è a casa in quaranten ...

Polo di via San Pietro, si parte

Promessa rispettata: domani riaprirà il polo scolastico di via San Pietro quasi completamente rimesso in sesto dopo il tornado del 29 agosto. Alle 8 la campanella suonerà per i 181 bambini della scuol ...

Caos scuola a Roma, tra contagi e banchi che non arrivano: 16 positivi al Russell

Si moltiplicano i casi all'interno degli istituti: un vero e proprio cluster nel classico di Ponte Lungo. E legata alla questione Covid anche la carenza di ...

