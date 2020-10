GF Vip, Flavio Briatore ‘punge’ Elisabetta Gregoraci: «Se vuole camminare con le sue gambe, allora potrebbe rinunciare anche a quello che le do» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Flavio Briatore E’ ormai uno scontro a distanza quello tra Elisabetta Gregoraci, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, e Flavio Briatore. Se la prima non ha risparmiato critiche all’ex marito, l’imprenditore ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti delle esternazioni della showgirl in un’intervista rilasciata nelle scorse ore (e non aveva ancora ascoltato il racconto di quando l’avrebbe lasciata da sola il giorno del funerale della madre per recarsi in discoteca). Interrogato da Selvaggia Lucarelli, sulle pagine del Fatto Quotidiano, Briatore ha respinto prontamente ogni accusa di Elisabetta, specificando di non averla mai obbligata né a seguirlo nei suoi viaggi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 settembre 2020)E’ ormai uno scontro a distanzatra, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, e. Se la prima non ha risparmiato critiche all’ex marito, l’imprenditore ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti delle esternazioni della showgirl in un’intervista rilasciata nelle scorse ore (e non aveva ancora ascoltato il racconto di quando l’avrebbe lasciata da sola il giorno del funerale della madre per recarsi in discoteca). Interrogato da Selvaggia Lucarelli, sulle pagine del Fatto Quotidiano,ha respinto prontamente ogni accusa di, specificando di non averla mai obbligata né a seguirlo nei suoi viaggi ...

