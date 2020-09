Genoa, ancora positivi i 14 tesserati contagiati (Di mercoledì 30 settembre 2020) I 14 tesserati del Genoa risultati positivi nei giorni scorsi non si sono ancora negativizzati. Lo comunica il club rossoblù alle agenzie. I tamponi effettuati ieri ai calciatori e membri dello staff che erano risultati contagiati nel weekend, hanno confermato l’esito positivo. Questa mattina gli altri componenti della squadra e dello staff sono arrivati in macchina al campo di allenamento hanno eseguito il tampone dall’auto e sono tornati a casa. “Buone notizie per i dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti ai test ieri e che sono risultati tutti negativi. Il Genoa attende le decisioni della Lega sulla gara di sabato contro il Torino”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) I 14delrisultatinei giorni scorsi non si sononegativizzati. Lo comunica il club rossoblù alle agenzie. I tamponi effettuati ieri ai calciatori e membri dello staff che erano risultatinel weekend, hanno confermato l’esito positivo. Questa mattina gli altri componenti della squadra e dello staff sono arrivati in macchina al campo di allenamento hanno eseguito il tampone dall’auto e sono tornati a casa. “Buone notizie per i dipendenti e i dirigenti che si erano sottoposti ai test ieri e che sono risultati tutti negativi. Ilattende le decisioni della Lega sulla gara di sabato contro il Torino”. L'articolo ilNapolista.

oppure se limitarsi a rinviare solo le partite del Genoa per i prossimi 2-3 turni. Ieri il ministro dello sport Spadafora (nella foto) aveva allontanato l’ipotesi dello stop: “Non credo, non siamo ...

Il Tottenham è sempre interssato al difensore slovacco, ma non ha ancora offerto i 50 milioni che l'Inter chiede, motivo per cui la permanenza di Skriniar all'Inter è sempre più vicina. Anche ...

