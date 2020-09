Daspo al Vikingo | “Assurdo | era azione pacifica e goliardica”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ilinflitto ad alcuni tifosi della Salernitana rei, secondo quanto ricostruito dagli organi di polizia, dell’irruzione sugli spalti dell’Arechi durante una amichevole della Salernitana; partita poi interrotta dal lancio di palloni in campo contestualmente all’affissione di uno striscione di protesta, scatena le reazioni nell’ambiente granata. A parlare, via social, è il popolare Raffaele Russo, alias: “Mi conoscete, non sono molto bravo con le parole ma volevo ringraziarvi per i tanti messaggi ricevuti sia dall’intera tifoseria granata, dagli amici gemellati italiani, da Gelsenkirchen e Salisburgo e anche da rivali storici che con un messaggio o una chiamata mi hanno espresso la loro solidarietà. L’amarezza è tanta non per la diffida ...