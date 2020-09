Covid | 1 851 nuovi casi | 19 morti Record in Campania

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La situazione in Italia in base al di oggi, mercoledì 30 settembre 2020. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.851, a fronte di un incremento di circa 30 mila tamponi rispetto a ieri. ...

Nove persone in più nei reparti di terapia intensiva. Secondo l'ultimo bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute, i nuovi casi di coronavirus in Italia oggi sono 1.851, ma i tamponi ...Resta stabile la curva dei contagi da Covid 19 in Italia. Dai dati del ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 1.851 casi, circa 200 più di ieri ma con ...