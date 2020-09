Bersani su La7: “Bonomi? E’ la Confindustria che col ditino alzato ti spiega la rava e la fava ma c’è un’altra migliore con mani e piedi nella fabbrica” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Io ne ho viste di Confindustrie. Ho visto quelle che col ditino alzato ti spiegano la rava e la fava. Poi c’è un’altra Confindustria che, a prescindere da come la pensa politicamente, ha mani e piedi nella fabbrica. E questa Confindustria è meglio per gli industriali, perché non isola l’industria dall’opinione pubblica”. Così, a “Otto e mezzo”, su La7, il deputato di LeU Pier Luigi Bersani risponde a una domanda della conduttrice Lilli Gruber che gli chiede spiegazioni sulla scarso apprezzamento del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nei confronti del governo Conte Due. In riferimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Io ne ho viste di Confindustrie. Ho visto quelle che coltino lae la. Poi c’è un’altrache, a prescindere da come la pensa politicamente, hafabbrica. E questaè meglio per gli industriali, perché non isola l’industria dall’opinione pubblica”. Così, a “Otto e mezzo”, su La7, il deputato di LeU Pier Luigirisponde a una domanda della conduttrice Lilli Gruber che gli chiedezioni sulla scarso apprezzamento del presidente di, Carlo Bonomi, nei confronti del governo Conte Due. In riferimento ...

