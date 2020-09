Benevento-Inter, le pagelle: Lukaku dilagante. Gagliardini con gol e assist (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 settembre 2020 - Handanovic 6 Nei pochi Interventi che compie è tranquillo, sbaglia il rinvio in occasione del gol di Caprari. Si riscatta nella ripresa su Moncini e Lapadula ma viene ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 settembre 2020 - Handanovic 6 Nei pochiventi che compie è tranquillo, sbaglia il rinvio in occasione del gol di Caprari. Si riscatta nella ripresa su Moncini e Lapadula ma viene ...

Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio del direttore di gara, Inter straripante a Benevento! Grandi ragazzi, #FORZAINTER!… - Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - E1LEX84 : RT @SkySport: Conte dopo Benevento-Inter: 'Questa squadra mi diverte, tanti cambi ma stesso risultato' - SilviaPrato1 : RT @pol2187: Ha preso più infilati l'Inter col Benevento che la Juve in 10 con la Roma... Eh ma che grande Inter... -