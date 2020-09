Barcellona, il gesto di Braithwaite per un tifoso disabile (Di mercoledì 30 settembre 2020) In campo non si è visto molto dal suo arrivo, ma Martin Braithwaite proverà comunque a ritagliarsi il suo spazio al Barcellona col nuovo mister Koeman. Intanto, l'attaccante arrivato dal Leganes, è stato protagonista per un bel gesto nei confronti di un tifoso speciale.Braithwaite: il gesto per un fan disabileCome mostrano alcune immagini apparse anche sui social, il calciatore del Barcellona, probabilmente all'entrata o all'uscita dal campo di allenamento, si è fermato con la macchina per rendere felice un tifoso disabile. Braithwaite ha indossato la mascherina protettiva e si è diretto dal ragazzo in carrozzina per permettergli di scattare un selfie. Gli altri tifosi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) In campo non si è visto molto dal suo arrivo, ma Martinproverà comunque a ritagliarsi il suo spazio alcol nuovo mister Koeman. Intanto, l'attaccante arrivato dal Leganes, è stato protagonista per un belnei confronti di unspeciale.: ilper un fanCome mostrano alcune immagini apparse anche sui social, il calciatore del, probabilmente all'entrata o all'uscita dal campo di allenamento, si è fermato con la macchina per rendere felice unha indossato la mascherina protettiva e si è diretto dal ragazzo in carrozzina per permettergli di scattare un selfie. Gli altri tifosi ...

In campo non si è visto molto dal suo arrivo, ma Martin Braithwaite proverà comunque a ritagliarsi il suo spazio al Barcellona col nuovo mister Koeman. Intanto, l’attaccante arrivato dal Leganes, è ...

In campo non si è visto molto dal suo arrivo, ma Martin Braithwaite proverà comunque a ritagliarsi il suo spazio al Barcellona col nuovo mister Koeman. Intanto, l'attaccante arrivato dal Leganes, è ...