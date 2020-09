Atari VCS sta per arrivare finalmente 'tra non molto' a tutti i backer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Più di due anni dopo e più rinvii dopo il suo annuncio originale, Atari VCS si sta finalmente facendo strada tra le persone che hanno contribuito al crowdfunding della console. In un aggiornamento su Medium, Atari afferma che sta dando i "ritocchi finali" al primo lotto di unità VCS in produzione. L'azienda sta inviando le console negli Stati Uniti, dove verranno spedite ai sostenitori di Indiegogo "molto presto". Ha anche condiviso le foto della fabbrica per dimostrare che la produzione è andata avanti.Quasi 12.000 persone hanno sostenuto la campagna VCS Indiegogo. A maggio, quando Atari ha annunciato che sperava di spedire le prime unità di produzione a metà giugno, ha detto che erano in arrivo 500 console. Una didascalia di una delle foto condivise da ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Più di due anni dopo e più rinvii dopo il suo annuncio originale,VCS si stafacendo strada tra le persone che hanno contribuito al crowdfunding della console. In un aggiornamento su Medium,afferma che sta dando i "ritocchi finali" al primo lotto di unità VCS in produzione. L'azienda sta inviando le console negli Stati Uniti, dove verranno spedite ai sostenitori di Indiegogo "presto". Ha anche condiviso le foto della fabbrica per dimostrare che la produzione è andata avanti.Quasi 12.000 persone hanno sostenuto la campagna VCS Indiegogo. A maggio, quandoha annunciato che sperava di spedire le prime unità di produzione a metà giugno, ha detto che erano in arrivo 500 console. Una didascalia di una delle foto condivise da ...

Più di due anni dopo e più rinvii dopo il suo annuncio originale, Atari VCS si sta finalmente facendo strada tra le persone che hanno contribuito al crowdfunding della console. In un aggiornamento su ...

