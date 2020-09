Anna e Gennaro escono separati | Il falò di confronto straordinario a Temptation Island (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gennaro e Anna hanno avuto un percorso molto complicato a Temptation Island e sono arrivati alla resa dei conti. Come usciranno dalla trasmissione? Nella terza puntata di Temptation Island Anna e Gennaro devono affrontare un falò di confronto straordinario, per decidere se continuare a stare insieme oppure lasciarsi definitivamente. Le cose tra di loro si … L'articolo Anna e Gennaro escono separati Il falò di confronto straordinario a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020)hanno avuto un percorso molto complicato ae sono arrivati alla resa dei conti. Come usciranno dalla trasmissione? Nella terza puntata didevono affrontare un falò di, per decidere se continuare a stare insieme oppure lasciarsi definitivamente. Le cose tra di loro si … L'articoloIl falò diproviene da www.meteoweek.com.

gaiasanatomy : RT @ToniaPeluso: Gennaro non è disperato ne triste. Gennaro è offeso perché il rifiuto di Anna lede la sua maestosa perdona. Ma vafancul Ge… - david_kleva : Gennaro non pulira mai la giacca, il profumo di Anna for ever #TemptationIsland - youngblood_TK : RT @ToniaPeluso: Gennaro non è disperato ne triste. Gennaro è offeso perché il rifiuto di Anna lede la sua maestosa perdona. Ma vafancul Ge… - ju_giu_ : RT @imapapergirl: Anna quando tornerà da Gennaro perché il tentatore avrà accettato il trono: #TemptationIsland - KSeregni : RT @ToniaPeluso: Gennaro non è disperato ne triste. Gennaro è offeso perché il rifiuto di Anna lede la sua maestosa perdona. Ma vafancul Ge… -