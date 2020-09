Alberto e Nunzia quasi bacio | Speranza dice addio? Il Web anticipa il finale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Terza puntata di Temptation Island rivelatrice per. Alessia Marcuzzi ha raggiunto la ragazza nel villaggio per capire le sue intenzioni. Si erano lasciati all’ultimo falò con la fidanzata diintenzionata a chiedere il falò di confronto, ma ha accettato il consiglio di rifletterci un po’.si è confidata molto con … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

_simo_terra_ : Speranza :C'è altro? Alessia: Si, lui è Luigino. Il figlio di Alberto e Nunzia. #TemptationIsland - fanpage : #TemptationIsland, Alberto e Nunzia vicini al bacio - forestale82 : RT @AvvErmetico: Al prossimo 'Cosa lo trattiene?' di Speranza, VOGLIO CHE ALBERTO INIZI UN PORNO CON NUNZIA! #TemptationIsland - DrStranaMauro : RT @sivabendaiciao: Alberto e Nunzia sbagliano talmente tanti verbi che forse sposandosi potranno riuscire a coniugarsi. #TemptationIsland - tinyywinwin : non so chi sia peggio tra alberto e nunzia sinceramente #TemptationIsland -

Nella terza puntata di Temptation Island del 30 settembre, è stato dato grande spazio alla coppia formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. Insieme da 16 anni, sono a Tempt ...Temptation Island 2020, Alberto e Speranza vicini all’addio? Alberto e la single Nunzia si sono battibeccati un po’ su chi non avesse dato la buonanotte all’altro: come due fidanzatini. E poi ancora ...Durante il falò delle fidanzate, Speranza continua a vedere filmati in cui il fidanzato si lascia sempre più andare con la single Nunzia con cui si concede spesso momenti solitari, lontani dal resto ...