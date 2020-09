“Voi non siete pazzi” | Citazioni dal cinema (Di martedì 29 settembre 2020) La rubrica legata alle Citazioni cinematografiche continua con la famosa frase tratta da Qualcuno volò sul nido del cuculo, riassumibile brevemente in “Voi non siete pazzi” Ben 45 anni fa è uscito Qualcuno volò sul nido del cuculo, un film in grado di fare chiarezza su un tema poco considerato, ovvero le condizioni dei pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici. Il riassunto della denuncia fatta da questa pellicola si può ritrovare nella citazione detta dal protagonista Jack Nicholson, che sostiene ciò, riferendosi ai pazienti del manicomio: Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no. E invece no. Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. In questa frase il protagonista ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 settembre 2020) La rubrica legata alletografiche continua con la famosa frase tratta da Qualcuno volò sul nido del cuculo, riassumibile brevemente in “Voi nonpazzi” Ben 45 anni fa è uscito Qualcuno volò sul nido del cuculo, un film in grado di fare chiarezza su un tema poco considerato, ovvero le condizioni dei pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici. Il riassunto della denuncia fatta da questa pellicola si può ritrovare nella citazione detta dal protagonista Jack Nicholson, che sostiene ciò, riferendosi ai pazienti del manicomio: Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no. E invece no. Voi nonpiù pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. In questa frase il protagonista ...

