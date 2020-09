Un nuovo album di Paul McCartney entro il 2020, la rivelazione del chitarrista Rusty Anderson (Di martedì 29 settembre 2020) entro il 2020 avremo un nuovo album di Paul McCartney. La novità non arriva dal diretto interessato ma da un suo stretto collaboratore. Si tratta, infatti, del chitarrista Rusty Anderson che dal 2001 è suo sodale sia sul palco che in studio. Anderson ha parlato ai microfoni di Tone Talk, web show condotto da David Friedman e Marc Huzansky e ha raccontato che “Macca”, nomignolo che indica proprio l’ex Beatles, ha trascorso il lockdown esclusivamente alla scrittura di nuove canzoni per un seguito ideale di Egypt Station (2018). A questo giro, però, Paul ha lavorato come one man band registrando tutto da solo. Solamente una traccia, riferisce ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020)ilavremo undi. La novità non arriva dal diretto interessato ma da un suo stretto collaboratore. Si tratta, infatti, delche dal 2001 è suo sodale sia sul palco che in studio.ha parlato ai microfoni di Tone Talk, web show condotto da David Friedman e Marc Huzansky e ha raccontato che “Macca”, nomignolo che indica proprio l’ex Beatles, ha trascorso il lockdown esclusivamente alla scrittura di nuove canzoni per un seguito ideale di Egypt Station (2018). A questo giro, però,ha lavorato come one man band registrando tutto da solo. Solamente una traccia, riferisce ...

