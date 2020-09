Un libro da salvare: i Miserabili (Di martedì 29 settembre 2020) Un successo dovuto alla straordinaria capacità di Hugo di sintetizzare la sua vocazione poetico-simbolica e quella realistico-sociale, dando vita a un’opera in cui le vicende dei tanti personaggi si intrecciano con la storia del popolo di Parigi e la rievocazione dei momenti cruciali della sua epopea, dalla battaglia di Waterloo ai moti del 1832. Di Franco Montinaro Perchè “i Miserabili”? Semplice, non siamo di fronte ad un romanzo qualsiasi: questo é il romanzo per eccellenza, il romanzo del popolo che parla del popolo. Leggendo queste pagine impegnative e struggenti tutto il nostro essere si eleva e veniamo rapiti da un profondo senso di umiltà, dalla consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che meritiamo, da un forte sentimento religioso, dal coraggio, dall’affetto derubatoci e poi ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Un successo dovuto alla straordinaria capacità di Hugo di sintetizzare la sua vocazione poetico-simbolica e quella realistico-sociale, dando vita a un’opera in cui le vicende dei tanti personaggi si intrecciano con la storia del popolo di Parigi e la rievocazione dei momenti cruciali della sua epopea, dalla battaglia di Waterloo ai moti del 1832. Di Franco Montinaro Perchè “i”? Semplice, non siamo di fronte ad un romanzo qualsiasi: questo é il romanzo per eccellenza, il romanzo del popolo che parla del popolo. Leggendo queste pagine impegnative e struggenti tutto il nostro essere si eleva e veniamo rapiti da un profondo senso di umiltà, dalla consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che meritiamo, da un forte sentimento religioso, dal coraggio, dall’affetto derubatoci e poi ...

stefanodonno75 : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Possiamo Salvare il Mondo Prima di… - GesAU_it : ?? ? - siufille : @lazy_ahi il mio stra-preferito e libro del cuore di quest’anno: Salvare le ossa di Jesmyn Ward ?? - EntropicBazaar : @aresbi3 Pieno, tutta la sinistra del mondo capitanata dai cinesi, che fa riti satanici e vuole instaurare il regim… - GesAU_it : ?? ? -

Ultime Notizie dalla rete : libro salvare Un quarto di secolo per salvare il patrimonio artistico alessandrino AlessandriaNews La baronessa Jeannie Watt Von Mumm, salvò Portofino

Il 23 aprile di 75 anni fa la Baronessa Jeannie Watt Von Mumm riuscì a salvare Portofino dalla distruzione nazista ...

“Pedalando sogni”, Valentina Brunet presenta il suo libro dopo il viaggio avventura dal Vietnam all’Italia

Primiero (Trento) – 25.000 km di un lungo e tortuoso viaggio in bicicletta che confluiscono nel libro autobiografico appena uscito – “Pedalando sogni” – di Valentina Brunet, e raccontano di un’avventu ...

Il 23 aprile di 75 anni fa la Baronessa Jeannie Watt Von Mumm riuscì a salvare Portofino dalla distruzione nazista ...Primiero (Trento) – 25.000 km di un lungo e tortuoso viaggio in bicicletta che confluiscono nel libro autobiografico appena uscito – “Pedalando sogni” – di Valentina Brunet, e raccontano di un’avventu ...