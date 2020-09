THE SPECIALS con VINCENT CASSEL e REDA KATEB in uscita dal 29 Ottobre 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) VINCENT CASSEL veste i panni del direttore di un’associazione per ragazzi autistici. THE SPECIALS in uscita il 29 Ottobre 2020Dopo aver chiuso con gran successo l’ultimo Festival di Cannes, ed aver vinto come Miglior Film al San Sebastián International Film Festival, arriva nelle sale italiane l’attesissima nuova commedia agrodolce di Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici, C’est la vie – Prendila come viene, Samba). The SPECIALS – Fuori dal comune, attraverso le acclamate interpretazioni di VINCENT CASSEL e REDA KATEB, porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020)veste i panni del direttore di un’associazione per ragazzi autistici. THEinil 29Dopo aver chiuso con gran successo l’ultimo Festival di Cannes, ed aver vinto come Miglior Film al San Sebastián International Film Festival, arriva nelle sale italiane l’attesissima nuova commedia agrodolce di Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici, C’est la vie – Prendila come viene, Samba). The– Fuori dal comune, attraverso le acclamate interpretazioni di, porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ...

sehmagazine : ???? “The Specials - Fuori dal comune” di @ToledanoNakache con Vincent Cassel e Reda Kateb dal 29 ottobre al #cinema.… - Think_movies : The Specials – Fuori dal Comune”: il Trailer Ufficiale Italiano del film con Vincent Cassel e Reda Kateb – Al cinem… - movietele : The Specials - Fuori dal Comune, Trailer del film con Vincent Cassel e Reda Kateb | Video | - cinefilosit : #TheSpecials - Fuori dal comune: trailer del film con #VincentCassel - pabaldini : ?? #MarilynMagazine #MM NEWS TRAILER @Corriere @pabaldini ?? #THE SPECIALS rivelazione a Venezia di #OlivierNakache… -

Ultime Notizie dalla rete : THE SPECIALS Dal 29 ottobre al cinema “The Specials” di Nakache e Toledano con Vincent Cassel e Reda Kateb S&H Magazine The Specials - Fuori dal Comune, Trailer del film con Vincent Cassel e Reda Kateb

Il trailer ufficiale della commedia The Specials-Fuori dal comune diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano (Quasi Amici, C'est la vie - Prendila come viene, Samba) con protagonisti Vincent Cassel e ...

The Specials – Fuori dal comune: trailer del film con Vincent Cassel

Guarda il trailer di The Specials - Fuori dal comune, il film con protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb, al cinema dal 29 ottobre ...

Il trailer ufficiale della commedia The Specials-Fuori dal comune diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano (Quasi Amici, C'est la vie - Prendila come viene, Samba) con protagonisti Vincent Cassel e ...Guarda il trailer di The Specials - Fuori dal comune, il film con protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb, al cinema dal 29 ottobre ...