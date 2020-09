Serie C, il Giudice Sportivo conferma: 0-3 a tavolino e -1 in classifica per il Trapani (Di martedì 29 settembre 2020) Il Giudice Sportivo punisce il club siciliano di Pellino.Trapani-Casertana, match del giorne C di Serie C in programma domenica 27 settembre alle ore 15.00 e valido per la prima giornata di campionato, non si è giocato allo stadio "Provinciale" della città siciliana. Il motivo riguarda l'assenza delle condizioni per svolgere la gara, così come hanno attestato e comunicato gli ispettori federali presenti allo stadio. I problemi in questione, riguardavano la posizione del medico sociale che sostituisce Peppe Mazzarella, in malattia la domenica del match. In merito al caos che riguarda la società granata, il Giudice Sportivo di Serie C ha conferamto quanto già era nell'aria: sconfitta a tavolino e un punto di ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Ilpunisce il club siciliano di Pellino.-Casertana, match del giorne C diC in programma domenica 27 settembre alle ore 15.00 e valido per la prima giornata di campionato, non si è giocato allo stadio "Provinciale" della città siciliana. Il motivo riguarda l'assenza delle condizioni per svolgere la gara, così come hanno attestato e comunicato gli ispettori federali presenti allo stadio. I problemi in questione, riguardavano la posizione del medico sociale che sostituisce Peppe Mazzarella, in malattia la domenica del match. In merito al caos che riguarda la società granata, ildiC ha conferamto quanto già era nell'aria: sconfitta ae un punto di ...

