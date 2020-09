Quando inizia la Champions League 2020-2021 | preliminari e data sorteggi

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 29 settembre 2020) Al termine del turno preliminare si conosceranno le ultime 6 squadre che accederanno alo dei gironi della/21 insieme alle altre 26 squadre già qualificate d’ufficio. Mancano ormai pochi giorni alo.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie:finirà l’epidemia in Italia?: si avvicina ilo dei gironi Per giovedì 1 ottobreè fissato l’appuntamento colo dei gironi della/21: sarà trasmesso in diretta da SkySport dalle 16 e 45. Già tra oggi martedì ...