Pescatori sequestrati in Libia, i familiari si incatenano a Montecitorio: “Non ce ne andiamo fino a quando non ci dicono come stanno le cose” | VIDEO (Di martedì 29 settembre 2020) Pescatori sequestrati in Libia: i familiari si incatenano a Montecitorio VIDEO Hanno trascorso la notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre incatenati nella piazza di Montecitorio, a Roma, i familiari dei Pescatori italiani sequestrati in Libia da oltre 27 giorni. I parenti dei 18 marittimi di Mazara del Vallo, tenuti in ostaggio dalle milizie del generale Kalifa Haftar, con questo gesto hanno voluto denunciare la mancanza di informazioni da parte delle autorità italiane sull’evoluzione della vicenda. Nella giornata di lunedì 28 settembre, infatti, era circolata la notizia che i Pescatori italiani sarebbero stati processati da un ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020)in: isiHanno trascorso la notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre incatenati nella piazza di, a Roma, ideiitalianiinda oltre 27 giorni. I parenti dei 18 marittimi di Mazara del Vallo, tenuti in ostaggio dalle milizie del generale Kalifa Haftar, con questo gesto hanno voluto denunciare la mancanza di informazioni da parte delle autorità italiane sull’evoluzione della vicenda. Nella giornata di lunedì 28 settembre, infatti, era circolata la notizia che iitaliani sarebbero stati processati da un ...

