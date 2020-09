Padova Apre alle Visite ai Pazienti Covid in Fin di Vita: “Ultimo Saluto È Necessario” (Di martedì 29 settembre 2020) In via di sviluppo il protocollo studiato dall’azienda ospedaliera di Padova per consentire la visita nelle ultime ore di Vita, l’appello era stato lanciato dalle figlie di un noto cardiologo deceduto il 20 agosto. Ad oggi nel Mondo sono oltre 1 milione le persone morte a causa del coronavirus, nella loro sofferenza gran parte di … Leggi su youreduaction (Di martedì 29 settembre 2020) In via di sviluppo il protocollo studiato dall’azienda ospedaliera diper consentire la visita nelle ultime ore di, l’appello era stato lanciato dfiglie di un noto cardiologo deceduto il 20 agosto. Ad oggi nel Mondo sono oltre 1 milione le persone morte a causa del coronavirus, nella loro sofferenza gran parte di …

