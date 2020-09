Omicidio Lecce | perchè urlavano Andrea? Ecco la verità

Leggi su howtodofor

(Di martedì 29 settembre 2020) Il provvedimento di fermo nei confronti del 21enne Antonio De Marco, da parte della pm Maria Consolata Moschettini, svela particolari choc dell'di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due giovani fidanzati diuccisi lo scorso 21 settembre. «La sproporzione tra la motivazione del gesto (potrebbe avere avuto in precedenza una lite) e l'azione delittuosa è ulteriore elemento tale da fare ritenere che quest'ultima sia stata perpetrata per mero compiacimento sadico nel provocare con le predette modalità la morte della giovane coppia», si legge nel decreto di fermo. «Non si spiega se non nella direzione di inquadrare l'azione in un contesto di macabra ritualità la presenza di oggetti non necessari a provocare la morte della giovane coppia (striscette, soda ecc...). A tal riguardo giova ...