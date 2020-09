Napoli-Genoa e l’emergenza Covid, Auriemma: “3-4 calciatori possono essere contagiati” (Di martedì 29 settembre 2020) La preoccupazione per contagiati da Covid-19 all’interno della SSC Napoli è molto alta dopo l’annuncio del Genoa sulla positività di quattordici, tra giocatori e staff. Nella giornata di ieri, infatti, la società ligure ha rilasciato il seguente comunicato. “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra … L'articolo Napoli-Genoa e l’emergenza Covid, Auriemma: “3-4 calciatori possono essere contagiati” Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 settembre 2020) La preoccupazione per contagiati da-19 all’interno della SSCè molto alta dopo l’annuncio delsulla positività di quattordici, tra giocatori e staff. Nella giornata di ieri, infatti, la società ligure ha rilasciato il seguente comunicato. “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a-19 è salito a quattordici tesserati tra … L'articoloe l’emergenza: “3-4contagiati”

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - MarcoBellinazzo : Che il Genoa sia andato a Napoli con 14 persone tra atleti e staff e abbia giocato significa una cosa sola: il pro… - pisto_gol : Nap-Gen 6:0 Il calcio del Napoli è spettacolare: 4 attaccanti e 2 centrocampisti di qualità. Segna 6 gol, si esalta… - Betscannerit : RT @Sport_Mediaset: Focolaio #Genoa , #Napoli in ansia in attesa del primo ciclo di #tamponi . Allarme in casa azzurra in vista della sfida… - NdoV97 : Questo è un coglione che nella sua vita non ha mai visto un milligrammo di figa e quindi ha bisogno di sfogare la s… -