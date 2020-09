Napoli, De Laurentiis è guarito dal Covid-19 (Di martedì 29 settembre 2020) Sospiro di sollievo in casa Napoli, nonostante la tensione delle ultime ore a causa dei tanti casi di positività al Covid-19 riscontrati in casa Genoa. Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis è ufficialmente guarito dal Coronavirus, a dichiararlo è stata la stessa società napoletana tramite una nota ufficiale.LA NOTA DEL Napolicaption id="attachment 884211" align="alignnone" width="594" De Laurentiis (Getty images)/caption"Aurelio De Laurentiis si è sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evidenziato la doppia negatività al Covid-19. Siamo dunque lieti di comunicare che il Presidente torna pienamente operativo. De Laurentiis ringrazia la struttura ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Sospiro di sollievo in casa, nonostante la tensione delle ultime ore a causa dei tanti casi di positività al-19 riscontrati in casa Genoa. Il presidente dei partenopei Aurelio Deè ufficialmentedal Coronavirus, a dichiararlo è stata la stessa società napoletana tramite una nota ufficiale.LA NOTA DELcaption id="attachment 884211" align="alignnone" width="594" De(Getty images)/caption"Aurelio Desi è sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evidenziato la doppia negatività al-19. Siamo dunque lieti di comunicare che il Presidente torna pienamente operativo. Deringrazia la struttura ...

