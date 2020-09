Nainggolan out per faringite: salterà il match contro il Benevento (Di martedì 29 settembre 2020) Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, salterà il match di campionato contro il Benevento a causa di una faringite Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, salterà il match di campionato contro il Benevento a causa di faringite. Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro attraverso i canali ufficiali. «Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite» si legge nel tweet pubblicato dall’Inter. Il centrocampista belga non partirà quindi con i compagni per la partita contro il Benevento. ⚽️ ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Radja, centrocampista dell’Inter, salterà ildi campionatoila causa di unaRadja, centrocampista dell’Inter, salterà ildi campionatoila causa di. Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro attraverso i canali ufficiali. «non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta dia causa di una» si legge nel tweet pubblicato dall’Inter. Il centrocampista belga non partirà quindi con i compagni per la partitail. ⚽️ ...

