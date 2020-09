Nagorno | Fassino | ' rilanciare azione negoziale Osce'

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Non sono le armi che possono dare soluzione ai conflitti. Vale anche per il Caucaso dove sono nuovamente in corso aspri scontri armati tra Azerbaigian e Armenia. È indispensabile fermare immediatamente la spirale bellica el'che l'ha patrocinato con la costituzione del Gruppo di Minsk". Lo ha affermato, al termine della riunione della commissione Esteri della Camera, il presidente Piero. "L'Italia –che del Gruppo di Minsk è parte– si attivi insieme all'Unione europea -ha aggiunto- per bloccare il conflitto armato e per promuovere la ricerca di una soluzione politica”.