Meloni: "Ora guido i sovranisti in Europa, dimostreremo che si può stare in Ue a testa alta" (video) (Di martedì 29 settembre 2020) Un'occasione non solo per Fratelli d'Italia e per la destra italiana, ma per l'Italia e l'Europa. L'elezione di Giorgia Meloni alla guida dei Conservatori e riformisti europei, la famiglia politica cui FdI ha scelto di appartenere in Europa, è una chance di crescita per tutti, anche alla luce delle sue doti politiche e umane. A esserne convinti sono i rappresentanti dei partiti europei che partecipano all'esperienza del gruppo Ecr e che ieri hanno deciso di eleggere Meloni loro presidente e la polacca Anna Fotyga segretario generale. "Meloni è l'unica leader donna in Europa", ricorda tra l'altro una nota del gruppo Ecr, mentre diversi esponenti dei partiti che lo compongono sono intervenuti via web alla conferenza ...

