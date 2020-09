Maestra d’asilo condannata a morte dopo aver avvelenato 25 bambini

Leggi su zon

(Di martedì 29 settembre 2020) Wang Yun,d’asilo della città di Jiaozuo, ha25aggiungendo del nitrato di sodio nella loro colazione, soltanto per vendetta La sentenza è giunta solo oggi ma l’episodio è avvenuto il 27 Marzo 2019, in una città della Cina centro-orientale. Lad’asilo Wang Yun era stata arrestata per, i quali,fatto colazione, furono portati d’urgenza all’ospedale, dove uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta. Il bambino infatti,10 mesi di sofferenze, è deceduto nel gennaio 2020. Lad’asilo, la signora Wang Yun, aveva aggiunto nel porridge, colazione dei ...