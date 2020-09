Lo smartwatch economico che ti convincerà a cambiare orologio (Di martedì 29 settembre 2020) Il nuovo Amazfit Zepp E è uno degli smartwatch che si affacciano sul mercato con la volontà di stupire. Il nuovo marchio di Huami, l’azienda cinese specializzata nei wearable e con la quale ha collaborato anche Xiaomi, vuole prendersi cura del tuo benessere cercando di farti spendere il meno possibile. Tanta sostanza mescolata insieme a una bella dose di risparmio che punta a convincere chi vuole cambiare orologio per avere qualche funzionalità smart in più. La nuova serie Zepp E, disponibile con quadrante tondo o quadrato, sfrutta la potenza dell'IA e della tecnologia all'avanguardia per convertire le statistiche sulla salute vitale in informazioni fruibili, aiutando gli utenti a monitorare più efficacemente il proprio benessere fisico e mentale. Dieci anni fa, Zepp ha creato un dispositivo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 settembre 2020) Il nuovo Amazfit Zepp E è uno degliche si affacciano sul mercato con la volontà di stupire. Il nuovo marchio di Huami, l’azienda cinese specializzata nei wearable e con la quale ha collaborato anche Xiaomi, vuole prendersi cura del tuo benessere cercando di farti spendere il meno possibile. Tanta sostanza mescolata insieme a una bella dose di risparmio che punta a convincere chi vuoleper avere qualche funzionalità smart in più. La nuova serie Zepp E, disponibile con quadrante tondo o quadrato, sfrutta la potenza dell'IA e della tecnologia all'avanguardia per convertire le statistiche sulla salute vitale in informazioni fruibili, aiutando gli utenti a monitorare più efficacemente il proprio benessere fisico e mentale. Dieci anni fa, Zepp ha creato un dispositivo ...

DarioConti1984 : Smartwatch economico con misurazione temperatura? Il K21 è l’ideale in offerta lampo - GizChinait : Smartwatch economico con misurazione temperatura? Il K21 è l'ideale in #OFFERTA lampo #CAFAGO… - Connessioni : Abbiamo provato Honor Watch ES, lo smartwatch economico che misura l’ossigeno nel sangue @mashableitalia - MashableItalia : Abbiamo provato Honor Watch ES, lo smartwatch economico che misura l’ossigeno nel sangue - DigiTalkPR : Abbiamo provato Honor Watch ES, lo smartwatch economico che misura l’ossigeno nel sangue Per meno di 100 euro, l'or… -

Ultime Notizie dalla rete : smartwatch economico Smartwatch economico con misurazione temperatura? Il K21 è l’ideale in offerta lampo GizChina.it Garmin Venu SQ, controllo totale per lo sport a 199 euro | Recensione

Garmin torna alle origini con il Venu SQ, uno smartwatch / fitness tracker dalla forma squadrata e il prezzo contenuto, pensato per attrarre nuovi utenti che vogliono, prima di tutto, rimettersi in fo ...

In crescita le vendite di wearable: smartwatch bene, meno i braccialetti fitness

A dispetto della pandemia, nel corso del 2020 le vendite di dispositivi wearable hanno registrato una significativa crescita che continuerà anche negli anni a venire, sino al 2024.

Garmin torna alle origini con il Venu SQ, uno smartwatch / fitness tracker dalla forma squadrata e il prezzo contenuto, pensato per attrarre nuovi utenti che vogliono, prima di tutto, rimettersi in fo ...A dispetto della pandemia, nel corso del 2020 le vendite di dispositivi wearable hanno registrato una significativa crescita che continuerà anche negli anni a venire, sino al 2024.